Стало известно, когда достроят самый большой бассейн в Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Срок сдачи мегабассейна в Южном парке Калининграда - первый квартал 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, уточнив, что работы должны завершить к марту.

В настоящее время общая готовность сооружения превышает 65%.

- Частично выполнено благоустройство территории, почти завершено обустройство фасада, идут отделочные работы во внутренних помещениях и специализированных залах. Ведется устройство внутренних систем водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, систем электроснабжения и освещения, - отметили в правительстве.

Напомним, в будущем бассейне, предназначенном для воспитанников спортивных школ и местных жителей, смогут в одну смену заниматься до 225 человек. Кроме основной чаши олимпийского класса с длиной десяти дорожек по 50 метров каждая, сооружение включает малый бассейн, зал для «сухого плавания», зал для стрельбы, зал для фехтования, тренажерный зал, конференц-зал, кафе быстрого обслуживания. Общая стоимость контракта - более 600 млн рублей.