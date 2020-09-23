На улице Горького в Калининграде сбили 10-летнего школьника на самокате

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП случилось в среду на улице Горького в Калининграде, пострадал школьник.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, около 12 часов 20 минут вблизи дома № 96 улицы Горького областного центра двигался автомобиль марки «Хонда» под управлением 19-летнего водителя. В это время на проезжую часть из-за припаркованного авто выехал 10-летний мальчик на самокате. Автомобилист среагировать не успел и сбил школьника.

- В результате ДТП несовершеннолетний мальчик получил телесные повреждения, - добавили в управлении ГИБДД.