"Балтика" проиграла дома "Чайке" из села Песчанокопское

Калининградская "Балтика" после яркого старта в чемпионате России ФНЛ начала откровенно сдавать. В среду наша команда у себя на поле проиграла клубу "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области. Единственный мяч на 84-й минуте забил защитник гостей Лео Гогличидзе.

После этого поражения "Балтика" опустилась на 8-е место в турнирной таблице. Правда, разрыв со вторым местом составляет всего четыре очка.

В следующем туре калининградская команда встретится с лидером первенством - клубом "Оренбург". Игра пройдет в Оренбурге в воскресенье, 27 сентября.