Антон Алиханов: Калининградские застройщики готовы начать высаживать придорожные аллеи и парки

В понедельник 21 сентября калининградский губернатор Антон Алиханов во время встречи с журналистами сообщил, что сотрудники правительства области продолжат высаживать придорожные аллеи за свой счет. Более того, к акции намерены подключиться и предприниматели.

- Мы посадили уже достаточно много, и традицию эту бросать не собираемся, - заявил Алиханов. - Считаю, что нашим строителям можно завести такую традицию. Более того, мы с ними недавно встречались, и скоро они такой проект реализуют. Я очень надеюсь, что они сделают его традиционным для своего сообщества.

- А конкретным компаниям или бизнесменам не хотите вызов на акцию сделать? – спросили журналисты.

- А зачем? Я их уже всех собрал, они уже все радостно поддержали, - ответил губернатор.

- То есть, все уже напряжены? – в шутку переспросили журналисты.

- Зачем «напряжены»? Что вы из меня дракона-то лепите? – удивился губернатор. – Я вполне себе мило с ними поговорил. Такого благосклонного отношения к предпринимателям и такой помощи не было, по-моему, в нашем регионе никогда. Никто ничего с них не просит, не требует ничего отписать. Мы очень бережно относимся к бизнесу и считаем, что это наша опора в том, чтобы творить добрые дела. Они, собственно, являются нашими главными налогоплательщиками. Это было абсолютно добровольное их начинание, и мы будем рады, если они смогут сделать это своей традицией. Это не бог весть, какие для них затраты. Некоторые строители даже говорят: «Давайте больше сделаем». Мы сейчас будем место для них подыскивать, сделаем в следующем году сквер 75-летия области. У нас есть территории, которые можно превращать в новые парки.