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В Калининграде на улице Красной тротуары залили асфальтом – жители возмущены

В мэрии сообщили, что асфальт - это временное решение, а не капитальный ремонт
Иван МАРКОВ
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свежий асфальт на тротуаре улицы Красной. Не самое изящное покрытие для исторической улицы

свежий асфальт на тротуаре улицы Красной. Не самое изящное покрытие для исторической улицы

Фото: Иван МАРКОВ

На улице Красной в Калининграде, где на протяжении нескольких месяцев рабочие вскрывали тротуары и тянули кабель, уложили асфальт. Некоторых калининградцев эти работы смутили, так как они ожидали какого-то более изящного решения для этой улицы, с сохранившейся исторической застройкой.

- А это нормально, что на улице Красной, одной из самых красивых туристических улиц Калининграда, где гиды проводят десятки экскурсий в день, широченный тротуар залили убогим асфальтом? – написала калининградка Александра Линник в своем фейсбуке. - Честно говоря, я дар речи потеряла, когда это увидела.

Ранее сообщалось, что власти собираются проложить по улице Красной велосипедную дорожку, и жители даже предположили, что это уложенный асфальт – это начало реализации проекта. Однако председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда Олег Кутин сообщил корреспонденту «Комсомолки», что все совсем не так.

- «Янтарьэнерго» прокладывали свои сети, и сейчас они там восстанавливают полотно, - заявил Кутин.

- То есть это временная история?

- Да, конечно, - ответил Кутин.