Калининградские баскетболисты завоевали золото Всероссийских уличных игр

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Впервые столица Татарстана приняла Всероссийские уличные игры – комплексный турнир по десяти видам спорта.

В соревнованиях по уличному баскетболу сборная федерации баскетбола Калининградской области «Jr.Most» сумела завоевать золото. Об этом сообщает министерство спорта региона. Наши ребята одержали шесть побед подряд.

Первые Всероссийские уличные игры собрали в Казани около 800 участников из разных регионов России. В программу, помимо стритбола, включили брейкинг, BMХ-фристайл, роллерспорт, чирспорт, футбольный фристайл, скейтбординг, текбол, паркур, роуп скиппинг.