В Калининградской области зафиксировали 39 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области были зарегистрированы 39 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом выздоровели 6 человек. Общее число заболевших в нашем регионе с момента начала пандемии составило таким образом 4118 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России выявили за сутки 6595 заболевших ковидом. Лидерами среди регионов являются Москва (1050 случаев), Санкт-Петербург (215), Московская область (205), Ростовская область (189) и Воронежская область (162).

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 128 836 заболевших в 85 регионах.