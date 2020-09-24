В Калининградской области на учете состоит 27 тысяч человек с онкологией

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На учете состоит 27 тысяч человек со злокачественными новообразованиями. У всех них – онкология на разных стадиях. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал главный внештатный онколог минздрава региона Кирилл Баринов.

- Из этих людей больше половины, почти 60 процентов, состоят на онкологическом учете больше 5 лет. Вокруг нас ходят ежедневно множество людей, перенесших злокачественные новообразования и различные раки, и они живут 5 лет и более. И мы об этом не знаем, их не замечаем, - сказал Кирилл Баринов. Он отметил, что иногда злокачественные образования протекают скрытно, иногда «у людей появляются какие-то клинические признаки опухоли, когда уже 4-ая стадия развивается».

По словам Кирилла Баринова, цифра в 27 тысяч больных растет ежегодно.

- Мы ежегодно выявляем около 3,5 тысяч новых раков, - отмечает Баринов.