60-летний калининградец набросился с ножом на туриста из Москвы

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Дичайший эпизод произошел накануне в одном из питейных заведений Калининграда.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, на улице 60-летний житель Калининграда, имеющий за плечами судимость, познакомился с 37-летним туристом из Москвы. Выпили, закусили, поговорили. Продолжить знакомства решили в одном из кафе на проспекте Мира. Тут-то все и произошло.

- В процессе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого, как полагает следствие, обвиняемый, с целью убийства, нанес новому знакомому складным ножом удар в область шеи, после чего покинул место совершения преступления, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК.

Москвича удалось откачать и сейчас он находится в больнице. А уголовника задержали по горячим следам. Уроки гостеприимства он будет получать в тюремной камере в течение ближайших нескольких лет.