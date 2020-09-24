Две школы, две гимназии и лицей: где в Калининграде выявили зараженных COVID-19 за сутки

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб, среди заболевших пять учащихся школ №8 и №56, гимназий №32 и №40 и лицея №49 (два класса переведены на дистанционное обучение). Коронавирус продолжают диагностировать у детей, посещавших садик в поселке Владимирово Багратионовского района - ковид нашли еще у пятерых ребят (выявлены при обследовании по ранее заболевшей воспитательнице, детское учреждение продолжает оставаться закрытым). Также заразился 7-летний ребенок, обследованный для оформления документов по убытию семьи.

Кроме того, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у бухгалтера, четырех неработающих,инструктора ЛФК в реабилитационном центре, 10 пенсионеров, 4 индивидуальных предпринимателей, 6 работающих и двух водителей.