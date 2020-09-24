В Калининградской области смертность от рака выше, чем в среднем по России

Кирилл Баринов. Фото: Александр КАТЕРУША

Благополучия в области выявления рака нет нигде в России, а в Калининградской области заболеваемость ниже, чем в среднем по стране. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал главный внештатный онколог минздрава региона Кирилл Баринов.

- В Калининградской области смертность выше, чем в среднем по России, к сожалению. Мы с этим боремся. Это показатели на сто тысяч населения, они относительные. Заболеваемость у нас выше, чем в Северо-Западном федеральном округе, но ниже, чем в среднем по России, - сказал Кирилл Баринов. – Говорю ответственно: никакой катастрофы со смертностью от злокачественных образований не происходит на данный момент. Безусловно, есть сложности в организации онкологической службы. Мы идем по этому длинному и сложному пути, и постепенно улучшаем те процессы, которые нам подвластны.

Интервью с Кириллом Бариновым слушайте здесь.