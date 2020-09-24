Стало известно, где в Калининграде в четверг не будет света и воды

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде до 18:00 приостановлена подача электроэнергии по ряду адресов Ленинградского района:
ул. Мусорского 74
ул. Нарвская 56, 58
ул. Нарвская 65, 75-83, 85а, 91а
ул. Гайдара 87-91, 91б
ул. А.Невского 14а-в
ул. Еловая аллея 7, 7а
ул. Ю. Костикова 3 (д/с №123).
Как сообщает пресс-служба мэрии города, холодной воды в Ленинградском районе не будет до 15:00 воды на ул. Зеленой 21; до 18:00 – на ул. Фрунзе 17а, 17-21, ул. 9 Апреля 5-7, ул. Клинической 6-14.
В Центральном районе Калининграда вода отключена до 17:00 на ул. Калачёва 18, 24, 19, 45, 47, 47а, 53.
Горячей воды до 15:00 нет в Московском районе на ул. Л. Иванихиной 1-5 и ул. У. Громовой 1 (д/с №83).
В Ленинградском районе до 15:00 вода отключена по адресам:
ул. Зелёная 19-23, 72-76
ул. Горького 199-203
ул. Бахчисарайская 20-22
ул. Гайдара 103, 105.
До 18:00 горячей воды не будет в этом районе на ул. Клинической 6-14, ул. Фрунзе 17-21, ул. 9 Апреля 5, 7.