Стало известно, где в Калининграде в четверг не будет света и воды

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде до 18:00 приостановлена подача электроэнергии по ряду адресов Ленинградского района:

ул. Мусорского 74

ул. Нарвская 56, 58

ул. Нарвская 65, 75-83, 85а, 91а

ул. Гайдара 87-91, 91б

ул. А.Невского 14а-в

ул. Еловая аллея 7, 7а

ул. Ю. Костикова 3 (д/с №123).

Как сообщает пресс-служба мэрии города, холодной воды в Ленинградском районе не будет до 15:00 воды на ул. Зеленой 21; до 18:00 – на ул. Фрунзе 17а, 17-21, ул. 9 Апреля 5-7, ул. Клинической 6-14.

В Центральном районе Калининграда вода отключена до 17:00 на ул. Калачёва 18, 24, 19, 45, 47, 47а, 53.

Горячей воды до 15:00 нет в Московском районе на ул. Л. Иванихиной 1-5 и ул. У. Громовой 1 (д/с №83).

В Ленинградском районе до 15:00 вода отключена по адресам:

ул. Зелёная 19-23, 72-76

ул. Горького 199-203

ул. Бахчисарайская 20-22

ул. Гайдара 103, 105.

До 18:00 горячей воды не будет в этом районе на ул. Клинической 6-14, ул. Фрунзе 17-21, ул. 9 Апреля 5, 7.