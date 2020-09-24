Онколог: Из-за загара рак кожи в Калининградской области вышел на первое место

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В Калининградской области на первом месте среди онкологических заболеваний держится рак кожи. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал главный внештатный онколог минздрава региона Кирилл Баринов.

- Последние годы, много лет, на первом месте в структуре заболеваемости злокачественными образованиями в Калининградской области лидировал рак кожи. Конечно, это наш загар! Конечно, это наше желание за несколько солнечных дней в году загореть как можно сильнее, - прокомментировал онколог.

По словам специалиста, есть три фактора риска развития рака кожи.

- Это белый тип кожи (он у нас у всех), избыточное пребывание на солнце, солнечные ожоги, полученные в детстве. То есть если ребенок обгорел, это может сказаться через много лет. Используйте средства защиты от солнечных лучей: тени и кремы, - говорит Кирилл Баринов.

Интервью с Кириллом Бариновым слушайте здесь.