Забитая до смерти сожителем калининградка еще трое суток пролежала в квартире

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против

личности и общественной безопасности) регионального управления СКР завершил сбор доказательств по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Черняховска. Мужчина обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Жертвой ранее неоднократно судимого черняховца пала его сожительница. В марте этого года в квартире одного из домов по улице Калининградской пьяный уголовник бил женщину кулаками, ногами и вообще всем, что попадалось ему под руку. Судмедэксперты позже подсчитали, что несчастная получила не менее 26 ударов по различным частям тела. Шансов выжить у нее попросту не было.

Тело погибшей после этого еще трое суток лежало в квартире. Только когда родственники дамы узнали, что ее «гражданский муж» рассказывает об этом кому ни попадя, они обратились в полицию. Подозреваемого арестовали, свою вину мужчина отрицает до сих пор.

- По уголовному делу были допрошены свидетели, получены заключения судебных экспертиз, проведены иные следственные и процессуальные действия, - добавили в Следственном управлении СКР. – Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.