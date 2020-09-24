В Калининграде установлен четвертый температурный рекорд за месяц

Вчерашний день стал самым теплым 23 сентября в истории метеонаблюдений в Калининграде. Максимальная температура воздуха составила +25,5 градуса, что на 0,7 градуса больше, чем прежнее достижение, зафиксированное в 1989 году.

С начала сентября в Калининграде установлены уже четыре суточных рекорда:

15 сентября +26,8

16 сентября +28,1

22 сентября +23,9

23 сентября +25,5

Отметим, что самым жарким днем месяца за всю историю считается 1 сентября 2015 года, когда воздух в Калининграде прогрелся до +33,8 градуса.