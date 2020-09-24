В Калининградской области снимут фильм про стендап-комиков

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде с 1 октября начинаются съемки фильма под названием «Сердце и как им пользоваться». Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВКонтакте», это будет комедия про стендаперов.

По традиции организаторы съемок ищут актеров из числа калининградцев, которые хотят попробовать себя в кино.

Пока нужны девушки 22-25 лет сексуальной внешности для сцены на пляже, бабушка-грибница 60-65 лет.

Кроме того, на роль героини Марины ищут 25-32-летнюю сексуальную блондинку.

- Это должна быть прям такая «девочка-девочка», обаятельная дурочка, говорливая, смешливая, бойкая. Текста много. Девушка должна уметь играть, - говорят организаторы и обещают хороший гонорар за съемки.