В Калининграде все чаще выявляют раковые опухоли у молодых

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В Калининградской области все чаще стали выявлять злокачественные опухоли у лиц молодого возраста. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал главный внештатный онколог минздрава региона Кирилл Баринов.

- У нас не так много детей на онкологическом учете ежегодно выявляется. В основном это заболевания крови – почти половина, 44 процента, - отмечает Кирилл Баринов. - Сказать, что раком стали больше болеть дети – нельзя! Но мы чаще стали выявлять злокачественные опухоли у лиц более молодого возраста. Если раньше это была болезнь пожилых людей от 50 и выше, то сейчас мы имеем возможность, инструментарий, налаженные процессы, которые помогают выявлять опухоли, например, у молодых женщин. Например, рак шейки матки.

Врач напоминает, что в регионе открыто несколько центров женского здоровья. Они есть в Калининграде, Советске, Гусеве, Черняховске.

- Запущенность рака молочной железы и рака шейки матки с момента открытия этих центров снижается на 10-15 процентов, – говорит Кирилл Баринов.