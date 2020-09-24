Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Мышь в огне: В Советске школьники подожгли стрит-арт композицию из сена

Сено потушили, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий
Композиция сгорела в четверг, 24 сентября.

Композиция сгорела в четверг, 24 сентября.

Фото: Instagram.com

В Советске на набережной сгорела арт-композиция из рулонов сена, которая представляла собой мышку на сыре. Об этом сообщается на страничке в Инстаграме, посвященной Портовому складу и набережной в Советске-Тильзите.

«Как-то нам не везет. Постоянно попадаем в криминальную хронику. Вроде ничего страшного не произошло, все живы и целы, но осадок остался. Подожгли школьники, причем не случайно, а специально», - говорится в сообщении.

так выглядела композиция еще в начале сентября.

так выглядела композиция еще в начале сентября.

Фото: Instagram.com

Пожар был оперативно потушен.

Стрит-арт композицию установили в начале сентября.

ЧП