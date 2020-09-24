Мышь в огне: В Советске школьники подожгли стрит-арт композицию из сена

Композиция сгорела в четверг, 24 сентября.
Фото: Instagram.com
В Советске на набережной сгорела арт-композиция из рулонов сена, которая представляла собой мышку на сыре. Об этом сообщается на страничке в Инстаграме, посвященной Портовому складу и набережной в Советске-Тильзите.
«Как-то нам не везет. Постоянно попадаем в криминальную хронику. Вроде ничего страшного не произошло, все живы и целы, но осадок остался. Подожгли школьники, причем не случайно, а специально», - говорится в сообщении.
так выглядела композиция еще в начале сентября.
Фото: Instagram.com
Пожар был оперативно потушен.
Стрит-арт композицию установили в начале сентября.