Матч «Балтика» - «Чайка» стал самым посещаемым в 11 туре ФНЛ

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Матч «Балтика» - «Чайка», который состоялся в Калининграде 23 сентября, стал самым посещаемым в 11 туре ФНЛ.

Игру, в которой балтийцы проиграли «Чайке» со счетом 0:1, посетили 3874 человека.

«Наши болельщики снова доказали, что Калининград самый футбольный город ФНЛ. Несмотря на будний день, на трибунах собралось почти 4 тысячи зрителей – это лучший показатель тура!», - сообщает пресс-служба ФК «Балтика» и напоминает, что по средней посещаемости домашних матчей «Балтика» продолжает занимать 1 место в лиге.

После этого поражения 23 сентября «Балтика» опустилась на 8 место в турнирной таблице.

В следующем туре калининградская команда встретится с лидером первенством - клубом «Оренбург». Игра пройдет в Оренбурге в воскресенье, 27 сентября.