По факту пожара, в результате которого погибла женщина, возбуждено уголовное дело

По факту пожара, произошедшего 22 сентября в подъезде 4-этажного жилого дома по улице Пролетарской в Калининграде, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградского района.

Как известно, в результате ЧП погиб человек - 34-летняя женщина была доставлена в больницу и чуть позже скончалась. Два дня спустя сотрудниками правоохранительных органов в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний горожанин, по мнению следствия, причастный к возникновению пожара. Поэтому в уголовном деле фигурирует часть 2 статьи 167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Если вина подозреваемого будет доказана, поджигателю может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.