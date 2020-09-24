В Калининграде начнется сбор стекла для переработки

Стеклопорошок, полученный из стеклотары Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде с октября этого года начнется прием стеклотары от населения для дальнейшей переработки. Об этом в четверг 24 сентября журналистам сообщил председатель Регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко.

- Мы сейчас будем устраивать выездные точки, - заявил Лавриненко. – Два раза в месяц в местах, согласованных с городской администрацией, будут стоять машины, куда любой жtлающий сможет сдавать стекло.

Лавриненко объяснил, что Союз пока не имеет права установить стационарные точки сбора.

- Эта работа будет проходить только на первом этапе, пока не включится административный ресурс. Раньше стекло не собиралось, и не было потребителей. Мы же заявляем себя как потребители.

Тут же руководитель Союза продемонстрировал аппарат, превращающий стеклотару в крошку. В дальнейшем она смешивается с песком, и из получившегося состава отливается тротуарная плитка и заборные секции.