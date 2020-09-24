В новом корпусе Детской областной больницы в Калининграде началась отделка операционных

Новый корпус Детской областной больницы возводится на месте демонтированного четырехэтажного здания бывшей больницы Рыбаков (медсанчасти №1). Как сообщает пресс-служба правительства, уже завершена «коробка», практически везде монтированы оконные блоки, полностью оштукатурены все внутренние помещения. Проведены все коммуникации, в том числе структурированные кабельные и вентиляционные системы. В здании началась отделка операционных, лечебных боксов.

На первом этаже разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями. На втором этаже запроектировано отделение сочетанной травмы на 16 коек, отделение травматологии и ортопедии на 38 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек. На четвертом разместятся операционный блок на пять современных операционных, помещения реанимации и интенсивной терапии на десять коек. Здание будет оборудовано тремя лифтами, оснащено новейшей аппаратурой.

- Реконструкция Детской областной больницы идет в соответствии с графиком. Подрядчик смог сократить отставание и набирает строительный темп. На объекте сейчас 120 работников, этого вполне достаточно на данный момент, – отметил губернатор Антон Алиханов.

Будущий лечебный корпус соединится с функционирующим в настоящее время клинико-диагностическим центром Детской областной больницы (ДОБ) галереей. Работы на этом объекте близятся к завершению. Общая длина галереи – 87 м.