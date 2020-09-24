В Калининграде перекрыли крупный канал контрабанды наркотиков

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде провели межрегиональную операцию, в результате которой был пресечен устойчивый канал контрабанды наркотиков на территорию России из одной из стран Западной Европы в особо крупном размере.

«Задержаны, а в последствии арестованы члены организованной преступной группы, которые пересылали наркотические средства посредством почтовых отправлений на территорию Калининградской области с целью их последующего сбыта», - говорится в сообщении пресс-службы областной таможни.

Из незаконного оборота изъято более 500 условных доз синтетических наркотиков и более 70 грамм гашиша.

В ходе обыска у организатора канала, который приехал в Калининград из одного из регионов России, кроме наркотиков обнаружили поддельные документы, сим-карты и мобильные телефоны, оформленные на несуществующих лиц, которые предназначались для конспирации преступной деятельности.

Операцию провели оперативники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков региональной таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой и УФСБ РФ по Калининградской области.

Возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит от 15 лет и до пожизненного лишения свободы.