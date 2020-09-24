Стало известно, какие врачи будут работать в онкоцентре Калининграда

Онкоцентр в Родниках строят не первый год. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области есть грамотные специалисты-онкологи, которые, в частности, приехали к нам из других регионов России. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал главный внештатный онколог минздрава региона Кирилл Баринов.

- За последние 3-4 года в Калининградскую область приехало около 40 врачей-онкологов. Они сейчас работают в областной больнице, центральных районных больницах, в том числе после ординатуры в НИИ им. Петрова, в центральной городской клинической больнице, где отрыто отделение онкологии и сейчас начнет функционировать отделение химиотерапии – 20 коек круглосуточно и 12 в дневном стационаре. Очень грамотные специалисты приехали, есть из кого выбирать уже.

Кирилл Баринов напомнил, что онкоцентр до сих пор находится на стадии строительства.

- Сдача объекта запланирована на мая 2022 года. Сейчас все уже под крышей практически. Здание в Родниках видно с трассы, - заключил врач.

Отметим, на учете в Калининградской области состоит 27 тысяч человек со злокачественными новообразованиями. У всех них – онкология на разных стадиях.