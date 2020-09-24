Калининградские экскурсоводы подарили бензопилу волонтерам, приводящим в порядок памятники архитектуры

Василий Плитин (слева) с подарком от экскурсоводов Фото: Василий ПЛИТИН.

Калининградские экскурсоводы и гиды, катающие туристов по области, решили помочь волонтерам, приводящим в порядок территорию вокруг памятников архитектуры. Как сообщил активист Василий Плитин, собирающий стихийные волонтерские отряды на уборки в различных точках города и области, его команда получила неожиданный подарок.

- На днях группа гидов-экскурсоводов под руководством Святослава Рихтера по собственной инициативе осуществила сбор средств, на которые была приобретена для нашего проекта бензопила STIHL MS 180, - написал Плитин на своей странице в фейсбуке. - Вот это отличный пример, когда люди непосредственно имеющие дело с объектами, которые мы приводим в культурное состояние и привозят на них своих туристов, полностью осознают ценность нашей деятельности и всячески способствуют ее дальнейшему продвижению. Огромное спасибо всем причастным!

Плитин добавил, что в покупке участвовали 13 молодых экскурсоводов.

- Не важно, будет нам оказана поддержка или нет, мы будем в любом случае приводить в порядок уникальные для нашей страны объекты, - добавил Василий.