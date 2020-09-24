В Калининградской области больше 100 тысяч человек привились от гриппа

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде и области продолжают выездные акции для населения – в передвижных комплексах в две смены желающих прививают от гриппа.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, прививку от гриппа области уже получили привито 100 тысяч 287 жителей области.

В этом году к выездным акциям впервые присоединились муниципалитеты.

Привиться могут не только жители окружных центров, но и отдаленных поселков, где ФАПы находятся далеко.

Получить надежную защиту от гриппа жители Калининградской области смогут в поликлиниках по месту прикрепления до 15 октября и в ходе выездных акций до 30 сентября.

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