Зеваки, солдаты и прохожие: В Калининграде ищут актеров для фильма «По законам военного времени»

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжаются съемки пятого сезона сериала «По законам военного времени» - киногруппа будет работать у нас до конца осени. Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», организаторы процесса ищут актеров из числа горожан, которые хотят проверить свои творческие способности. Так, на очередную киносмену на пятницу, 25 сентября, требуются люди на роли солдат (короткостриженые мужчины от 25 до 45 лет, без бороды), прохожих и зевак (мужчины и женщины от 18 до 70 лет).

Отмечаются, что эти актеры могут понадобится на площадке и 30 сентября.