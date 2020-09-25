От коронавируса скончались еще двое калининградцев

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За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

- У шестнадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у двенадцати диагностирована пневмония, в том числе у одного пациента заболевание протекает в тяжелой форме. Еще у десяти человек ковид выявлен при обследовании по контакту, профобследовании, а также при обследовании во время самостоятельного обращения в лабораторию, - сообщили в оперативном штабе.

К сожалению, выросло число летальных случаев. За сутки умерили двое: 50-летний мужчина, у которого была диагностирована двухсторонняя пневмония на фоне сахарного диабета, а также 71-летняя женщина. У нее также выявили пневмонию на фоне сердечно-сосудистой патологии.

Нарастающим итогом в Калининградской области зарегистрировано 4156 заболевших COVID-19.