В Калининграде коронавирусом заболели два судьи, шесть медиков и 11 пенсионеров

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области коронавирусом нового типа заразились 38 человек. В оперативном штабе сообщили, кто конкретно подхватил опасную заразу на этот раз.
Среди заболевших:
- 11 пенсионеров;
- шесть медицинских работников;
- семеро работающих;
- два судьи;
- менеджер страховой кампании;
- продавец;
- сотрудник центра стандартизации и метрологии;
- оператор ЭВМ медицинской организации;
- сотрудник правоохранительных органов;
- воспитанник детского сада № 136 (контакт по семье);
- учащийся школы № 56 (контакт по семье);
- учащийся школы № 2 (класс переведен на дистанционное обучение);
- воспитанник реабилитационного центра (бессимптомный, выявлен при обследовании по контакту с ранее заболевшей воспитательницей);
- студентка-заочница;
- студент Балтийского информационного техникума (группа переведена на дистанционное обучение);
- прибывшая из Екатеринбурга;
- отдыхавший в Турции, обследованный по возвращению в страну.