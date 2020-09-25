В Калининграде коронавирусом заболели два судьи, шесть медиков и 11 пенсионеров

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области коронавирусом нового типа заразились 38 человек. В оперативном штабе сообщили, кто конкретно подхватил опасную заразу на этот раз.

Среди заболевших:

- 11 пенсионеров;

- шесть медицинских работников;

- семеро работающих;

- два судьи;

- менеджер страховой кампании;

- продавец;

- сотрудник центра стандартизации и метрологии;

- оператор ЭВМ медицинской организации;

- сотрудник правоохранительных органов;

- воспитанник детского сада № 136 (контакт по семье);

- учащийся школы № 56 (контакт по семье);

- учащийся школы № 2 (класс переведен на дистанционное обучение);

- воспитанник реабилитационного центра (бессимптомный, выявлен при обследовании по контакту с ранее заболевшей воспитательницей);

- студентка-заочница;

- студент Балтийского информационного техникума (группа переведена на дистанционное обучение);

- прибывшая из Екатеринбурга;

- отдыхавший в Турции, обследованный по возвращению в страну.