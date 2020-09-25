Стало известно, где в Калининграде в пятницу отключат свет и воду

В Калининграде в пятницу, 25 сентября, будет приостановлена подача электроэнергии в Ленинградском районе. Как сообщает пресс-служба мэрии города, до 13:00 свет отключен на ул. Ст. Дадаева 65 к-1.2,66,68,70,72; Еловая аллея 36-40а,44-48,50-52.

До 18:00 электричества не будет на Еловой аллее 7, 7а, ул. А. Невского 14,кор.-17, ул. Ю. Костикова 3 (д/с №123), ул. Нарвской 65, 75-83, 85а, 91а, ул. Гайдара 87-91, 91б.

До 20:00 отключение на ул. А.Невского 174,176а,176-178,180-182,184-186,187,188,193, ул. Краснокаменной 15а-е.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на Советском пр-те 43 и на ул. Пролетарской 90-92.