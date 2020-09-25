Калининградская легкоатлетка установила рекорд России

Александра Ручкина. Фото: Елена Тишина

Мордовия приняла соревнования по адаптивной легкой атлетике среди спортсменов с ментальными нарушениями здоровья, собрав около сотни представителей разных регионов страны.

Калининградская спортсменка Александра Ручкина победила в секторе для прыжков в длину – улетев в лучшей из шести попыток на 5 метров 53 сантиметра, она опередила пять соперниц. Кроме того, Саша стала вице-чемпионкой в спринтерском беге. Об этом сообщает министерство спорта региона.

Александра Ручкина – неоднократная медалистка профильных престижных турниров. Она – представительница регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и областной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта