Где в Калининграде бесплатно сделать прививку от гриппа в пятницу

. Фото: Правительство Калининградской области

В городе продолжает работу передвижной комплекс Областного центра медицинской профилактики и реабилитации – впервые бригады трудятся в две смены.

Сегодня, в пятницу, 25 сентября, горожане могут бесплатно сделать прививку против гриппа до 14:00 у супермаркета «Eurospar» (ул. Красносельская, 85а) и с 15:00-19:00 у «Виктории» (Солнечный бульвар, 1).

Привиться в передвижном комплексе смогут взрослые калининградцы.

Напомним, также с 9 сентября проходит и плановая вакцинация от гриппа взрослых и детей в поликлиниках. Информацию о поступлении вакцины можно уточнять в поликлинике по месту прикрепления.

Прививки сделали уже более 100 тысяч калининградцев.