Под Калининградом поставили настоящую юрту

Семья Ковалевых на фоне юрты ожидает прибытия туристов. Фото: газета "Полюс".

В поселке Краснополянское Черняховского района появился не совсем обычный для нашего региона туристический объект. Семья местных жителей поставила на арендованном ими участке земли среднеазиатскую юрту. Об этом сообщила черняховская газета «Полюс».

По словам главы семейства - Анатолия Ковалева, они с супругой таким вот образом решили поддержать приезжих из бывших республик советской Средней Азии, которых в поселке нынче предостаточно.

- Каждый из них испытывает ностальгию по родине, да и нам довелось там пожить, - говорит сельчанин. - Мы предположили, что такое место для отдыха будет интересно и тем, кто путешествуют по области.

Хозяева юрты постарались сохранить аутентичность внутреннего убранства: стены юрты укрыты коврами, на полу – особые ватные одеяла и паласы. Да и сами Ковалевы облачены в национальные костюмы кочевников. Гостям предлагают различные национальные угощения. В планах у Ковалевых – дальнейшее всемерное развитие прилегающей к юрте территории. В частности, есть намерение оборудовать спортивно-оздоровительную базу и полноценную зону отдыха.