«Русал» стал 33-м резидентом офшора в Калининграде

Как сообщает Корпорация развития Калининградской области, 25 сентября один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема завершил процесс перегистрации с острова Джерси в Российскую Федерацию. Теперь «Русал» входит в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининграде. Компания стала 33-м резидентом офшора.

Напомним, первым, кто зарегистрировался в нашем офшоре, стала компания «Adanimov trading limited, которая получила калининградскую «прописку» 6 февраля 2019 года.