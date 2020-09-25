Поддержи наших: две калининградки борются за 2 млн рублей и титул «Мисс офис 2020»

Дарья Жукова. Фото: Предоставлено организаторами

Сразу две калининградки претендуют на 2 миллиона рублей и титул международного конкурса красоты «Мисс офис 2020». В пятницу, 25 сентября, стартовало интернет-голосование на сайте состязания.

Проголосовать можно за Викторию Серышеву, из Федеральной службы судебных приставов и офис-менеджера «Балтленты» Дарью Жукову.

- В свободное от работы времени я обычная девушка, которой нравится проводить время с пользой. Так, например, по вечерам занимаюсь бегом или чередую упражнения на разные группы мышц. Ведь как однажды сказал Пьер де Кубертен, спорт это возможный источник самосовершенствования для каждого человека, - говорит о себе 20-летняя Дарья. - Танцы, музыка, чтение, кулинария, фотография – все это делает мою жизнь еще ярче и разнообразнее.

Виктория Серышева. Фото: Предоставлено организаторами

А вот вторая участница конкурса из Калининграда – 21-летняя Виктория Серышева, помимо работы «увлекается созданием и обработкой фото и видео, продвигая свой Инстаграм».

- Я пишу стихи, люблю принимать участие в фото и видеосъемках. Участие в конкурсе красоты принимала лишь один раз, - говорит Виктория и признается, что не заняла тогда первое место, но стала более уверенной, целеустремленной и открытой.

Онлайн-голосование продлится до 15 октября на сайте конкурса, по итогам которого из 113 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Они представят свой город в финале и попытаются выиграть 2 млн рублей, корону и множество бонусов.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году.