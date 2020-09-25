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Калининградка натравила на прохожего стаффордширского терьера

Причиной нападения стало замечание мужчины о том, что пса выгуливают без намордника
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Житель города Гусев, увидев на тамошней улице Советской женщину, которая выгуливала собаку без намордника, сделал хозяйке пса соответствующее замечание. Но при этом не учел, что на поводке у дамы стаффордширский терьер, а сама она имеет собачий (в плохом смысле этого слова) характер. В ответ на критику со стороны собачница натравила своего питомца на горожанина.

- В результате нападения животного мужчина получил рваную рану правого плеча, - сообщили в полиции. - После инцидента женщина и ее собака скрылись, а потерпевшего доставили в больницу, где ему были наложены швы.

Немного оклемавшись, покусанный гусевец написал официальное заявление по поводу случившегося, и в дело вступили участковые уполномоченные. Они установили личность злоумышленницы, а дознаватели отдела полиции возбудили в отношении нее уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью». И теперь мадам рискует присесть за решетку на срок до 2 лет.

Криминал