Калининградка натравила на прохожего стаффордширского терьера

Житель города Гусев, увидев на тамошней улице Советской женщину, которая выгуливала собаку без намордника, сделал хозяйке пса соответствующее замечание. Но при этом не учел, что на поводке у дамы стаффордширский терьер, а сама она имеет собачий (в плохом смысле этого слова) характер. В ответ на критику со стороны собачница натравила своего питомца на горожанина.

- В результате нападения животного мужчина получил рваную рану правого плеча, - сообщили в полиции. - После инцидента женщина и ее собака скрылись, а потерпевшего доставили в больницу, где ему были наложены швы.

Немного оклемавшись, покусанный гусевец написал официальное заявление по поводу случившегося, и в дело вступили участковые уполномоченные. Они установили личность злоумышленницы, а дознаватели отдела полиции возбудили в отношении нее уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью». И теперь мадам рискует присесть за решетку на срок до 2 лет.