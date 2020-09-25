Жительница Калининграда обворовала свою квартиру

В полицию. Калининграда обратился представитель фирмы, занимающейся капитальным ремонтом жилого дома по улице Восточной. В одной из квартир там бесследно исчезла входная металлическая дверь – а заодно и хранившиеся в помещении электроинструменты. Воры явно знали, куда именно ломиться!

Оперуполномоченные угрозыска ОМВД России по Московскому району первым делом проверили пункты приема металлолома. Таким нехитрым способом и вышли на след подозреваемых. Точнее, подозреваемой, ибо задержанной оказалась 33-летняя хозяйка указанной квартиры. Кстати, ранее уже судимая по той же 158-й статье Уголовного кодекса РФ.

Как пояснила на допросе горожанка, на время капремонта ее как прописанную в муниципальном жилье переселили в другую квартиру. Тогда-то и родился незамысловатый план, помочь реализовать который вызвались двое безработных знакомых калининградки. Троица проникла на объект, общими усилиями вышибла дверь и добралась до пресловутых инструментов. И то, и другое сбагрили скупщикам, весело потратив вырученные деньги.

Теперь организаторша налета готовится к второй ходке в «зону». Наверняка подыщут работу в местах не столь отдаленных и подельникам рецидивистки.