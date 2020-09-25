Александра Ярошука наградили Орденом Дружбы

Александр Ярошук. Фото: Instagram.com

Депутата Госдумы от Калининградской области и бывшего градоначальника Александра Ярошука указом президента наградили Орденом Дружбы. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Об этом Александр Ярошук рассказал на своей страничке в Инстаграме.

«Такую высокую награду вручают за особые заслуги в деле укрепления мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами и одновременно за большой вклад в реализацию крупных международных экономических и культурных, спортивных проектов с участием нашей страны, за успешное привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации», - написал Александр Ярошук.

Экс-мэра отметили за подготовку Калининграда и проведение ЧМ-2018 по футболу.

«Это были незабываемые дни. Считаю, это ваша награда, дорогие калининградцы. И горжусь тем, что мне выпало 11 лет руководить родным городом, в том числе в непростой период подготовки к уникальному футбольному празднику мирового масштаба», - отметил депутат.