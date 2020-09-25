В Калининграде на Московском проспекте эвакуатор снес тротуарные ограждения

ДТП с эвакуатором на Московском проспекте Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде на Московском проспекте произошло ДТП с участием эвакуатора, перевозившего миниэкскаватор – машина врезалась в тротуарное ограждение. О происшествии сообщил один из очевидцев в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Фотографии аварии ожидаемо вызвали дискуссию по поводу необходимости установки тротуарных ограждений

- Правильно, давно пора сносить эти бесполезные ограждения, - написал один из комментаторов.

- Борьба с заборами продолжается, - поддержал другой.

Напомним, в конце августа губернатор Антон Алиханов объявил, что планирует начать убирать металлические заборы вдоль дорог. По словам главы региона, начнутся работы по демонтажу с Зеленоградска.