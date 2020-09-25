В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД выявили два неисправных пассажирских автобуса

В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД выявили два автобуса с неисправностями. Об этом в пятницу 25 сентября сообщила пресс-служба ГИБДД по Калининградской области.

- В результате рейда инспекторами были составлены 2 административных материала по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация ТС запрещена», - сообщает пресс-служба ведомства. – А именно водитель управлял транспортным средством категории D с неработающими ремнями безопасности пассажиров. Санкция данной статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Сообщается, что всего в ходе проверки было обследовано 5 автобусов, осуществляющих пригородные и междугородние перевозки.