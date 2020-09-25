В Калининграде на улице Буткова обнаружено тело выпавшего из окна пенсионера

В Калининграде на улице Буткова прохожими обнаружено тело мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Калининградской области.

- Тело мужчины было с признаками падения с высоты, - сообщили в пресс-службе. – На место происшествия выезжала следователь следственного отдела по Ленинградскому отделу города Калининграда. Личность мужчины установлена, им оказался 66-летний мужчина, проживавший в квартире на 15-м этаже.

Обстоятельства гибели мужчины пока устанавливаются.