В Калининграде на улице Красной под такси попала 9-летняя девочка

Авто, сбившее девочку Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на улице Красной утром 25 сентября произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как уточняют в пресс-службе ГИБДД по Калининградской области, авария произошла в 8:10 у дома №301.

- 39-летний водитель автомобиля «Рено» допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода, - сообщается в пресс-службе ведомства. - В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту аварии с участием таксиста госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сам мужчина утверждает, что ребенок неожиданно выскочил из-за припаркованного микроавтобуса.