Российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Перехват бомбардировщиков истребителем Су-27 Фото: ТАСС

Российский истребитель Су-27 перехватил в пятницу над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика ВВС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Оба бомбардировщика В-52Н, как уточнили в Центре, были обнаружены радарами над нейтральными водами Балтийского моря и приближались к госгранице России.

- В целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушения госграницы допущено не было, и после удаления от нее американских самолетов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

- Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - добавили в НЦУО.