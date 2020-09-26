В Калининградской области заразились коронавирусом еще две школьницы, студент и 5 учителей

За минувшие сутки коронавирусом в нашей области заразились еще 38 человек. К сожалению, COVID-19 все сильнее распространяется в образовательных учреждениях.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки заразились две ученицы гимназии №7 Балтийска (контакт по семье, два класса переведены на дистанционное обучение) и студент Балтийского информационного техникума (группа переведена на дистанционное обучение). Также COVID-19 диагностировали:

- у преподавателя лицея №49 (группы иностранного языка 5 классов переведены на дистант - 56 человек);

- у сотрудника Ульяновской школы (школа переведена на дистанционное обучение);

- у двух учителей начальных классов школ №25 и №56 ( классы переведены на дистанционное обучение);

- у преподавателя музыкальной школы;

- у музыкального руководителя детского сада;

- у учителя школы №2 Немана (на дистанционное обучение переведены 5-11 классы)