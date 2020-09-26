В Калининграде коронавирус нашли у двух поваров и продавца торгового центра «Европа»

Подробности новых случаев заражения сообщил региональный оперативный штаб. По официальной информации, среди тех, к кого за сутки подтвердился COVID-19, - повар пиццерии (выявлен по контакту на изоляции), повар и формовщик теста, сотрудник санатория, продавец непродовольственных товаров в торговом центре «Европа», четверо пенсионеров (в том числе прибывший с отдыха в Крыму), трое медицинских работников, два сотрудника правоохранительных органов, начальник службы безопасности банка.

Продолжается рост заболеваемости в системе образования. За минувшие сутки коронавирусом заразились еще две школьницы, студент и 5 учителей.

У 26 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у семерых диагностирована пневмония (в том числе одна тяжелая форма), у пятерых коронавирусная инфекция выявлена при обследовании по контакту, профобследовании, при обследовании при самостоятельном обращении в лабораторию.