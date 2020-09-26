Бывшему чиновнику конкурсного агентства Калининградской области отказали в условно-досрочном освобождении

Бывший заместитель руководителя конкурсного агентства Калининградской области Валентин Айвазян был осужден 26 декабря 2014 года. Экс-чиновника признали виновным в покушении на получение взятки в размере более 4 млн рублей. За вознаграждение Айвазян пообещал устранить конкурентов строительной компании на одном из аукционов. Суд приговорил чиновника к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу свыше 13 млн рублей.

В апреле 2020 года Багратионовский районный суд постановил освободить Айвазяна по условно-досрочному освобождению. Однако прокурор счел постановление необоснованным.

- Согласившись с доводами прокурора о необоснованности постановления об условно-досрочном освобождении экс-чиновника, суд апелляционной инстанции отменил его, возвратив материал на новое рассмотрение, - сообщает областная прокуратура .