В Областной клинической больнице Калининграда заработали два новых томографа и ангиограф

. Фото: Правительство Калининградской области

Медицинское оборудование экспертного класса поставили в больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Как сообщает пресс-служба правительства области, общая стоимость двух КТ и ангиографа составила почти 174 миллиона рублей.

Новый 64-срезовый КТ является многофункциональным: современный аппарат позволяет получать пространственное изображение внутренних органов человека, оценивать сосудистый кровоток, оказывать помощь в диагностике онкологических заболеваний. Результат сканирования готов уже через два часа после процедуры.

Новый 128-срезовый компьютерный томограф приобрели по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями также в рамках нацпроекта. Серьезные оперативные вмешательства на сосудах стали выполняться на базе больницы в региональном сосудистом центре с помощью нового ангиографа. Сегодня в ОКБ функционируют в общей сложности три КТ. Помимо этого, в больнице работают два аппарата МРТ, два ангиографа и денситометр.

По словам главного внештатного специалиста по лучевой диагностике регионального минздрава Станислава Кима, сегодня в регионе имеется одиннадцать КТ, из них работают шесть. Два аппарата ожидают ремонта, еще три готовятся к списанию, так как они уже морально и технически устарели и их заменили на более современное многофункциональное оборудование.

До конца октября заработает новый КТ в Центральной городской клинической больнице, уже приобретенный за счет средств регионального бюджета. Обновление парка КТ планируется продолжить и в дальнейшем.