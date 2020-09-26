Пожар на Куршской косе: выгорели 70 квадратных метров леса

С огнем справились своими силами. Фото: Facebook

О ЧП сообщил на своей странице в Фэйсбуке директор Национального парка Анатолий Калина. По его словам, возгорание произошло около 10 часов утра на участке лесничества «Золотые дюны» (30-й км).

- Тушением открытого огня на берегу Куршского залива занималась пожарная спецтехника нацпарка, - сообщил Калина. - Выгорело 70 кв м леса, ущерб и виновники устанавливаются.

По иронии судьбы, пожар начался вскоре после старта велопробега, организованного в рамках Российско-Литовского проекта «Куршская коса - борьба с пожарами».