В Калининграде волонтеры сварят и раздадут пенсионерам яблочное варенье

Благотворительная акция «Доброе варенье» пройдет в воскресенье, 27 сентября, в кулинарной школе «Сладкоежка». Ее организаторы - благотворительный фонд "ХЭСЭД Калининград" и добровольческий центр "Серебряные волонтеры".

Цель акции - сварить яблочное варенье и затем развезти его пожилым калининградцам, которые не могут выходить из дома. Для того, чтобы варенье принесло не только радость, но и пользу, часть его будет сварена с сахарозаменителем.

Принять участие в акции "Доброе варенье" смогут все желающие. Для этого надо будет прийти с добрыми намерениями в "Сладкоежку" по адресу ул. М. Расковой, 12А. Начало в 12:00.