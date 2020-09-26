В трех школах Калининградской области открыли после ремонта спортивные залы и площадки.

В спортзале школы №5 Черняховска покрасили стены, заменили двери, напольное покрытие, освещение и систему отопления. Преобразились раздевалки, душевые, санузлы и кабинет учителя физкультуры. Закуплено новое оборудование

На спортивной площадке школы №1 Немана уложили современное покрытие, которое позволяет отрабатывать необходимые игровые навыки даже после проливного дождя. Это был долгожданный подарок, который совпал с 75-летним юбилеем школы. На обновлённой универсальной площадке играть в футбол, волейбол, шашки и шахматы, а также тек-регби смогутне только школьники, но и жители соседних домов.

В Яблоневской школе Гурьевского городского округа тоже открыли новую спортивную площадку. Раньше на ее месте было пустое поле, теперь здесь располагается настоящий стадион с беговыми дорожками и площадкой для игр в футбол и баскетбол. Присутствовавшая на церемонии открытия Светлана Трусенёва отметила, что модернизация спортивной инфраструктуры в школах позволит учащимся улучшить свои навыки, чтобы в будущем формировать команды и становиться чемпионами региональных, всероссийских и международных соревнований.

Отметим, что благодаря национальному проекту «Образование» улучшить спортивную инфраструктуру в учреждениях могут школы малых городов региона и образовательные учреждения, расположенные в сельской местности.

В Калининградской области на селе находится 71 школа, в которых обучается 17 453 ребенка. Работает 77 спортивных клубов, а по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности занимаются 34 387 детей.